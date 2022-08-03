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俄國稱摧毀烏克蘭海馬士系統 美國防部斥不實

2022/8/3 17:59
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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）針對俄羅斯聲稱自俄烏戰爭開打以來、已摧毀烏軍6套美製高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士），美國國防部（Pentagon）今天予以駁斥。

路透社報導，國際傳真社（Interfax）報導指出，俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）今天表示，俄國2月24日派遣數以萬計官兵進入烏克蘭後，迄今已摧毀了烏軍6套海馬士系統。

美國國防部代理發言人布萊希爾（Todd Breasseale）表示，「我們已知曉蕭依古部長最新發布的聲明，顯然又是錯誤的」。

布萊希爾還說：「無論如何，當下的情況是，烏克蘭政府正以驚人的準確度和效率，操作著由美國、我們的盟友及合作夥伴提供的每一套精密多管火箭系統，以抵禦俄羅斯殘忍的侵略罪行。」

俄國政府常稱已摧毀烏軍海馬士系統，但始終未提出證據。

蕭依古表示，俄國迄今還摧毀了5套魚叉（Harpoon）反艦飛彈發射系統及33門M777榴彈砲。

路透社無法證實上述報導的正確性。

烏國官員指出，他們擁有多達12套海馬士系統，其準確度和遠程射程使得基輔能夠削弱俄國火砲的優勢。（實習編譯：王嘉瑜/核稿：嚴思祺）1110803

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