俄軍閹割戰俘畫面曝光 烏克蘭指控俄國虐待狂

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（中央社莫斯科29日綜合外電報導）「紐約郵報」報導，一段「邪惡令人髮指」的影片在Telegram等平台上瘋傳，一名被捆綁並堵住嘴巴的烏克蘭戰俘遭俄軍閹割，隨後遭槍殺，並被用繩子拖行遊街。

「紐約郵報」（New York Post）指出，這支殘忍的影片今天獲烏克蘭政治人士和記者證實，影片中可以看到一名烏克蘭戰俘雙手遭反綁並被壓制在地，穿著迷彩服的俄國士兵踢打他的頭部。

這名受折磨的烏國戰俘嘴巴被堵住，絕望地呻吟著，俄軍扒下他的褲子，當場用美工刀把他的生殖器整個割下來，帶頭的俄國士兵名叫阿羅沙諾夫（Vitaly Aroshanov）。

據報導，戰爭新聞網站Ukraine Watch今天表示：「他（戰俘）遭虐待之後被槍殺，被繩索捆綁的屍體在街上拖行。」這個新聞網站「出於道德原因」，拒絕分享第2段影片。

「基輔郵報」（Kyiv Post）報導，這支影片最初是於昨天出現在幾個俄羅斯Telegram頻道上，用意是警告烏克蘭的母親們，不要送自己的兒子上戰場。在影片中，士兵們說著俄語，站在一輛代表俄軍的Z字標記汽車附近。

烏克蘭國防部在推特發文譴責：「正如我們多次聲明的，入侵烏克蘭的俄羅斯軍隊實際上是殺人犯、搶劫犯和強姦犯。這支影片就是證據，再次提醒全世界他們也是虐待狂和瘋子。」

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mikhailo Podolyak）等當地官員今天證實這支影片的真實性，並誓言要查明並找到每一位入侵的劊子手身分。

波多利雅科說，世界必須知道俄羅斯是一個享受虐待和謀殺的食人族國家。（譯者：陳昱婷/核稿：陳正健）1110730