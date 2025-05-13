環境部攜手慈大 成立東區淨零綠領人才培育中心

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（中央社記者盧太城花蓮縣13日電）花蓮慈濟大學「淨零綠領人才培育聯盟-東區培育中心」今日揭牌成立，環境部和慈大簽署合作備忘錄，補助學生經費，培養綠領人才。

今天揭牌儀式由環境部部長彭啓明與慈濟大學校長劉怡均等人共同揭牌，並簽署合作備忘錄。

慈濟大學事後發布新聞稿表示，彭啓明致詞時表示，氣候變遷已影響許多產業，環境部在北、中、南、東設立淨零綠領培育中心，協助勞工轉型，逐步擺脫傳統工作，期待每年能培育出2400至3500位綠領人才，根據104人力銀行資料，2024年平均每月綠領職缺達2.2萬個，足見市場對綠色專業的渴望與成長潛力。

慈濟大學校長劉怡均表示，慈大教育以環保為核心價值，這次肩負推動宜蘭、花蓮、台東及離外島地區的關鍵角色，協助產業邁向淨零轉型，尤其慈大有來自全球的國際學生，未來透過他們的力量，可以將台灣的淨零與氣候變遷教育傳播到世界各地，為全球永續發展貢獻一份力量。

慈濟大學表示，「淨零綠領人才培育聯盟-東區培育中心」涵蓋慈濟大學、東華大學、宜蘭大學、佛光大學、台東大學、金門大學、澎湖科技大學與台灣海洋大學馬祖分校，教材由國家環境研究院提供，由慈大副校長戴昌賢帶領永續發展辦公室負責協助課程規劃，與東華大學合作教案研發。

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課程內容包含氣候變遷科學、溫室氣體管理、碳盤查與產品碳足跡等，著重理論與實務並重，導入企業案例，安排學員進行碳盤查及溫室氣體減量實作，以達到「學用合一」的教育目標。

慈濟大學表示，慈大已於17日開設課程，吸引大學生、政府機構、在地企業社會人士報名，更有花蓮縣環保局專班，滿足不同的學習求。政府鼓勵30歲以下大專在校生參與課程培訓，完成課程並通過考試取得國家證照者，可申請補助新台幣6000元 （學費共1萬2000元），慈大加碼補助學生4000元，協助學校進行溫室氣體盤查及自願性減量再補助2000元，等於學費全免。（編輯：張銘坤）1140513