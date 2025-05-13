中信銀澄清湖大樓購地案 辜仲諒一審判7年8月

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（中央社記者林長順台北13日電）中國信託慈善基金會董事長辜仲諒等人被控「紅火案」衍生的中信銀澄清湖大樓購地等案，遭檢方起訴。台北地方法院今天依銀行法判處辜仲諒有期徒刑7年8月，可上訴。北院另對辜仲諒限制出境8月。

此外，北院依銀行法共同背信罪判處前中信金控財務長張明田有期徒刑8年、前中信銀副總經理林祥曦有期徒刑9年6月，前中信銀證券投顧董事李聲凱有期徒刑9年4月。

中信金控發表聲明指出，相關不良債權標售及澄清湖大樓購置，均為同仁基於維護公司利益所進行交易安排，所有交易收益自始悉數均在中信金控體系內，亦已匯回中信金控，經公司委請律師、會計師進行內部查核屬實。

中信金控表示，本案相關同仁並未違背職務，相關同仁並未獲得任何利益，公司更未受有損害，法院容有誤會，公司支持同仁繼續循司法救濟途徑，以證明清白。

檢方起訴指出，時任中信金控公司副董事長及中信銀行董事長辜仲諒、妹婿陳俊哲、李聲凱於民國94年間指示中信銀向清美國際公司購買澄清湖大樓，價值8.5億元卻以9.5億元購得，價差高達1億元，涉證券交易法關係人交易、特別背信財報不實等罪 。

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檢方表示，中信銀行於94年間處理鳳山信合社、萬有紙廠、華王電機、奕行與奕銘公司不良債權案，陳俊哲、張明田、李聲凱等人違反證券交易法特別背信罪、財報不實、非常規交易等罪，提起公訴，另對陳俊哲發布通緝。

北院審理後，認為辜仲諒等人所為損害中信金控、中信銀行等公司利益，嚴重擾亂金融秩序，犯後均否認犯行，態度均不佳，依銀行法共同背信罪判處辜仲諒等4名被告有罪。可上訴。（編輯：張銘坤）1140513