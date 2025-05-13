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美中關稅大讓步 台股後市看經濟數據、鴻海廣達法說

2025/5/13 19:31
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（中央社記者潘智義台北13日電）美中貿易談判大降關稅，與台股連動密切的費城半導體指數勁揚7.04%，台股回補對等關稅造成的向下跳空缺口；分析師建議，關稅壓力可暫時不管，短線先看經濟數據、法說及消息面因素。

加權指數終場收在21330.14點，上漲200.6點，漲幅0.95%，成交值新台幣3905.07億元。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，台股漲多，今天早盤大漲近500點後收斂，雖然美中關稅大降確實是大利多，但台股已回到美國4月2日實施對等關稅前的位置，畢竟過去1個月台股從17300點左右漲到今天盤中高點約21600多點。

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黃國偉指出，除非美國總統川普又變臉，否則目前的狀況可先暫時不必理會關稅議題，先看基本面、經濟數據、題材、資金面，雖然台灣特別要面對的晶片關稅議題未定調，但現在根本不知何時宣布，也不知具體的內容。

他認為，投資人可先觀察鴻海、廣達的法說會，因為兩家公司對景氣的看法，是可參考的具體指標，台北國際電腦展的消息面因素也有機會為股市加溫。（編輯：張均懋）1140513

黃國偉
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