楊貴媚演「蘇足」太痛苦 留陰影喊男人好可惡

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（中央社記者洪素津台北13日電）演員楊貴媚近期工作滿檔，今天出席戲劇「新蘇足」華視再映活動，楊貴媚表示，當年演出這個傳統女性角色十分痛苦，角色的悲慘經歷曾讓她留下陰影，當時還覺得「男人好可惡」。

楊貴媚在2016年拍攝戲劇「蘇足」，該劇今年改名為「新蘇足」再映。楊貴媚今天出席再映宣傳記者會，分享當初演戲時的深刻經驗，她透露當時演出角色「蘇足」時很痛苦，因為角色情緒非常轉折，上一秒哭、下一秒笑，「演這一部戲真的起伏太大，真的演1部像演6部戲」。

角色「蘇足」成長過程複雜，長期出入賭場和聲色場所，結婚後被老公家暴、外遇，甚至在老公死後還幫他打理一切身後事。楊貴媚提到，在演完該角色時很難走出來，甚至還留下陰影，覺得男人很可惡，倘若自己再年輕一點真的會不敢談戀愛。

楊貴媚演完該劇感觸很深，「真的很佩服對方，那樣人生走到另一個境界奉獻自己，光聽到歌曲主題曲就想哭，聽到有家暴的也會想起這個角色」，並認為這是她演過內心最苦的角色。

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說到感情，楊貴媚表示，不排斥談戀愛，但現在身邊確實沒有追求者，「我不能說很忙沒時間談戀愛，緣分來了再忙也擋不住」。也許有人會因為楊貴媚「影后」身分卻步，對此楊貴媚笑說：「不要這樣想，我也需要有人抱抱。」

楊貴媚近期陸續宣傳電影和戲劇上線，也因為太過勞累在年初長了皮蛇，她提到，「醫生跟我說妳沒有藥救，因為我已經過了黃金治療期，只能靠自己慢慢變好，所以我痛了2個月才好」。現在楊貴媚持續宣傳戲劇，但也規劃要去日本大阪休息幾天。（編輯：張雅淨）1140513