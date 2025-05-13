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亞運棒球40人集訓名單出爐 排藍白對抗賽觀察篩選

2025/5/13 23:40（5/13 23:51 更新）
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全國成棒甲組春季聯賽13日結束由台電（圖）奪冠，賽後公布2026年名古屋亞運棒球項目40人培訓名單，第一階段集訓預計安排6場藍白對抗賽，透過實戰觀察篩選。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年5月16日
全國成棒甲組春季聯賽13日結束由台電（圖）奪冠，賽後公布2026年名古屋亞運棒球項目40人培訓名單，第一階段集訓預計安排6場藍白對抗賽，透過實戰觀察篩選。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年5月16日
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（中央社記者謝靜雯台北13日電）全國成棒甲組春季聯賽結束由台電奪冠，賽後公布名古屋亞運棒球項目40人培訓名單，包括35歲具職棒資歷好手陳敏賜，最年輕為合庫將滿19歲投手林佾葳，第一階段集訓安排6場藍白對抗賽。

備戰2026年名古屋亞運棒球項目比賽，先前已經確定將由台中台壽霸龍隊總教練湯登凱擔任台灣隊總教練，打擊教練林加祐、投手教練姜建銘、內野教練陳偉志、外野體能教練呂祐華、客座體能教練蔡瑋豪。

棒協今天公布40人集訓名單，投手18人，包括潛力被看好、在春季聯賽投出100球完封勝的19歲投手林張子俊，另外有吳逸平、楊尊凱、高偉強、林浩瑋、王政浩、林佾葳、林志穎、黃柏儒、韋宏亮、陳慎、黃翰克、陽杰恩、游宗儒、湯羽桐、呂昱廷、石梓霖、楊家凱。

捕手4人為吳松勳、蔡宗修、蔡瑋泰、蔡岱霖；內野手10人中最資深球員為具職棒資歷35歲野手陳敏賜，陳敏賜在昨天春聯4強賽還有單場雙響砲表現，與同樣入選培訓名單的李亦崴都是上屆杭州亞運班底，另外8人為楊笑虎、林雨力、陳聖賢、許賀捷、于森旭、王騰玉、高育瑋、邱郡。

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外野手8人中楊振裕也是上屆杭州亞運班底，陳孝允是2023年亞錦賽代表隊成員，另外6人為潘俊宇、陳致語、蔡智榆、陳彥穎、黃柏叡、鄭昭誠。

培訓隊預計15日報到，第一階段在國訓棒球場集訓至26日，預計安排6場藍白對抗賽，透過實戰觀察，再進一步篩選名單至26人，並於7月15日展開第2階段集訓，先備戰今年9月在中國舉行的亞錦賽。（編輯：楊昭彥）1140513

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陳敏賜雙響無用 春季聯賽台電延長賽搶勝晉冠軍戰春季聯賽陳敏賜曾翰宇開轟 助台壽霸龍搶下首勝
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