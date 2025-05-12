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紅樹林減碳方法學通過初審 範圍限縮為鹽田漁塭

2025/5/12 17:25（5/12 18:11 更新）
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環境部12日舉行「紅樹林植林溫室氣體減量方法草案」第3次專案小組審查會議，會前多名學者、環團成員到環境部前拉布條抗議，強調草案爭議大、問題多，不應倉促通過。中央社記者張雄風攝 114年5月12日
環境部12日舉行「紅樹林植林溫室氣體減量方法草案」第3次專案小組審查會議，會前多名學者、環團成員到環境部前拉布條抗議，強調草案爭議大、問題多，不應倉促通過。中央社記者張雄風攝 114年5月12日
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（中央社記者張雄風台北12日電）農業部、海委會提送紅樹林減碳方法學於環境部審查。審查委員強調，方法學不應只是科學研究，還應該加入管理，應全盤調整；經討論適用範圍從原本的海岸，限縮為鹽田、漁塭等，建議本案補正後送審議會審查。

環境部今天召開「紅樹林植林」溫室氣體減量方法草案第3次專案小組審查會議。根據資料，本案訂定適用範圍為「過去2年內無產業活動之沿海人工濕地（如閒置鹽田、閒置魚塭等），周遭50公里內曾有紅樹林分布之生長棲地」；參照本土其他碳匯方法學訂定最小面積為0.1公頃，試算碳吸存量仍有約4.7噸至9.2噸。

會前多名學者、環保團體到環境部前抗議，認為紅樹林不應作為復育的選項。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，彰化現存的紅樹林皆是人為種植，早期沒有後續經營管理下的濫種，如今成為海岸環境災難；呼籲紅樹林應該存在於封閉環境，而不是潮間帶、河道等地區。

中興大學生命科學系教授施習德表示，台灣沿海紅樹林的大規模分布，多為光復後大量引種的結果。2023年底，淡水河紅樹林移除計畫，水鳥、魚蟹族群快速回復；關渡地區研究也指出，紅樹林不僅導致水鳥數量減少3成，更可能引發水患，威脅防洪堤防安全。

審查委員也認同適用範圍並不明確。有委員表示，方法學不只是科學問題，還有管理問題；法律定義的「人工濕地」並不含鹽田、漁塭 ，如果要調整應該全盤調整；也建議在方法學中提出如生物多樣性的監測計畫。

農業部資源永續利用司長莊老達表示，外界擔心紅樹林會「走路」、漂流到其他場域，因此要訂出邊界；超出邊界的部分，他建議一旦超出範圍後沒有移除，就沒辦法拿到減量額度。

海委會副主委黃向文指出，就算未來企業提計畫案也還是要通過審查，不是任意適用。

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經多方討論，計畫主持人、中興大學終身特聘教授林幸助認同範圍限縮為鹽田、漁塭、廢棄埤塘。

審查委員則建議埤塘樣態多，廢棄埤塘應該要更明確規定；會議歷時約3小時，最後建議本案補充修正後送審議會討論。（編輯：李亨山）1140512

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老埤農場仍欲種電 農業部維持農地農用立場
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