反盜版聯盟示警非法機上盒恐藏惡意軟體 釀資安威脅

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（中央社記者蘇思云台北13日電）亞洲視訊產業協會（AVIA）反盜版聯盟今天表示，非法機上盒不只讓內容產業受害，許多應用程式也在測試中發現有惡意軟體，可能對國家資安造成威脅。

亞洲視訊產業協會（AVIA）反盜版聯盟與台灣匯流研究學會今天共同主辦「加強防制盜版機上盒」研討會，並公布調查報告內容。

亞洲視訊產業協會反盜版聯盟執行長奇塔姆（Matt Cheetham）表示，這份跨國調查在今年1月完成，調查顯示，台灣9%受訪者使用非法機上盒，背後可能面臨惡意軟體的資安威脅，更高比例的人透過社群媒體接觸盜版影音內容。

奇塔姆指出，調查詢問盜版使用者過去1年內是否因此取消相關影音訂閱服務，17%的人提到取消訂閱有線電視特定服務，取消國際串流服務、本土串流服務也各有15%，12%的人取消整個有線電視訂閱服務，可見也會影響訂閱意願。

奇塔姆強調，盜版影音問題不是沒有受害者，不只內容產業受害，個人使用也可能面臨帳號密碼外洩等風險。相關學者研究報告顯示，49%常見於非法串流裝置（ISDs）上的應用程式在測試中發現有惡意軟體，每個ISD平均有7.75個資安漏洞。

他呼籲，政府應強化法規、禁止盜版機上盒販售，另外也應該比照兒少保護與打擊詐騙作法，快速阻斷盜版機上盒網域連結。

台灣有線寬頻產業協會（CBIT）秘書長彭淑芬在會中展示安博盒子各式統戰畫面，這些頻道與畫面依法禁止在台灣的電視播出，但是透過安博盒子等盜版盒子，在台灣家戶中全天候播送，形成極大漏洞、恐入戶入腦。盜版影音內容不斷轉換網址，呼籲政府跨部會整合，才能有更有效阻絕。

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律師陳佳菁建議，台灣2019年著作權法修法雖然新增「機上盒條款」，但非法業者也不斷調整手段，像是改為販售「純淨版」機上盒（即設備無內建非法軟體），或是供應商以隱晦手法引導使用者下載安裝非法軟體等，試圖規避法規。

陳佳菁表示，台灣可借鏡國外經驗，像是透過設置民間查緝組織，讓民眾來檢舉侵權網址，再把蒐證內容送至檢調單位，或者參考英國「動態封網」機制，像在足球賽季期間，針對可能產生盜版影音的幾種類型網域，在特定期間、進行預防性封鎖，減少民眾接觸盜版內容。（編輯：潘羿菁）1140513