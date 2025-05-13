中鼎：子公司應收帳款196億 提列資產減損31億

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（中央社記者潘智義台北13日電）公共工程統包商中鼎工程董事長楊宗興今天宣布，美國子公司提列美國BKRF專案長期應收款的預期信用減損損失約新台幣31億元，因認列所得稅利益5億元，淨影響數為26億元；中鼎第1季虧損約12億元，每股虧損1.52元。

中鼎今天董事會通過第1季財報，並在台灣證券交易所舉行重大訊息記者會。楊宗興表示，目前初估最壞的狀況就是提列減損31億元，但仍將與會計師逐季討論，不排除再增、減提列減損數字的可能。

中鼎子公司中鼎美國公司承攬Bakersfield Renewable Fuels, LLC （BKRF）工程，因BKRF母公司GCEH聲請重整，中鼎對BKRF應收帳款約196.04億元。市場擔憂若無法收回可能使淨值逼近零，但中鼎先前已澄清說明可逐步收回。

楊宗興指出，所提列預期信用減損損失金額是依據GCEH所提供，並經過主要債權人與中鼎美國的財務顧問評估後的財務預測，以及與主要債權人協商並載錄於GCEH已公告重整支持協議的還款機制，其應收帳款預期可回收金額以折現率，回推現值為167億元（約5.04億美元），即第1季評估應收帳款可回收金額為167億元。

他說，未來中鼎美國公司會定期追蹤並確保GCEH營運能符合預期，必要時調節預期信用減損損失的提列。

他強調，中鼎已連續5年每年新簽訂單均超過新台幣1000億元，在手工程案量超過3200億元，將逐步轉換成營運資金，且集團合併現金及約當現金充足，足以支應營運所需。此外，主要往來銀行陸續表達額度支持，融資計畫維持不變，確保資金與銀行額度無虞。

中鼎今年規劃盈餘轉增資，並預計辦理私募現金增資，搭配活化公司資產作為，強化財務結構。

中鼎今年上半年陸續取得國光電廠、中捷運藍線BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程，以及中油洲際接收站LNG儲槽興建統包工程，目前各專案均正常執行中，將隨工程進度認列營收並逐步轉換成營運資金。後續仍有許多國內外大型標案商機，例如台電幾個大型電廠、民營電廠、LNG接收站氣化設施、卡達及沙烏地大型標案等。

楊宗興說明，中鼎美國子公司業主BKRF母公司GCEH提出重整事件原委。中鼎美國於2021年5月與業主BKRF簽訂EPC工程合約，本工程為既有的舊煉油廠新增部分設備或設備做部分更換、管線整改、控制系統更新等工作，完成後為產能日煉1萬5000桶進料的再生柴油工廠。

在履約初期，中鼎美國在工程進度推進及BKRF的付款都很正常，但在工程進行一段時間後，因雙方對合約工作範圍與條款的主張不同，以致爭議擴大。

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中鼎表示，自BKRF開始因合約爭議而暫停付款後，雙方即展開協商，中鼎也於2022年7月成立專案因應小組，委任美國及台灣律師協助處理。經律師分析合約與法令規定，評估當時若中鼎美國停工將構成重大違約，業主將提出高額求償並溯及母公司，風險過高，因此建議繼續工作，並與業主爭取提高合約金額。中鼎將持續施工至工廠完工生產後，分期請領工程款，期間中鼎美國也取得其母公司（GCEH）保證。

中鼎指出，取得BKRF設定擔保金額9.24億美元，雖持有該工作物設定擔保，但若立刻處分中鼎可獲償金額尚須法院裁定，為爭取回收金額最大化，經過多次折衝討論，GCEH、中鼎美國與主要貸款人最終認為，讓GCEH繼續營運創造獲利，待穩定營運並具合理企業價值後，擇適當時機將廠處分，用以償還BKRF。（編輯：張良知）1140513