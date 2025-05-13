堀辰雄伴未婚妻治病寫起風了 成宮崎駿風起源頭

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（中央社記者邱祖胤台北13日電）已故日本作家堀辰雄以伴隨未婚妻治療結核病的經歷完成小說「起風了」，在日本掀起「療養文學」熱潮，故事也成為宮崎駿動畫「風起」的創作源頭，中文版近期在台發行。

根據印刻文學發布新聞稿，「起風了」自1938年出版以來，鼓舞無數結核病患者求生，數十年來反覆被改編為電影、電視劇與各種語言譯本，歷久不衰。

本書譯者、旅日詩人田原，任教於日本城西國際大學，每週都到紀尾井町校區上課，直到譯完「起風了」才發現，原來他步行區域就是堀辰雄的誕生地。

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田原表示，「起風了」描述一個鮮活的生命走向死亡的過程，包括與病魔抗爭的堅韌、掙扎活著的不確定性，交錯在美麗、無奈、淡淡哀傷的字裡行間。

田原表示，「對堀辰雄而言，生命如同死神唇邊上的微笑，與其說對命運的服從，莫如說在審視生命和死亡的同時，作者不但沒有流露出一點消極的心態和負面情緒，而是通過積極的求生意志，超越生與死的界限，打破生命將至的不安、絕望和恐懼。」（編輯：黃名璽）1140513