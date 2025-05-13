鋼龍優質先發、吉力吉撈滿貫砲 龍隊近期4連勝

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（中央社記者謝靜雯台北13日電）中職味全龍隊今天與中信兄弟交手，龍隊洋投鋼龍展現壓制力，總計投7局僅失1分優質先發，打者方面吉力吉撈．鞏冠滿貫砲，率隊以9比3拿下近期4連勝。

味全龍隊今天在主場天母棒球場迎戰兄弟隊，派出洋投鋼龍（Drew Gagnon）先發，鋼龍1局上就被首名打者岳政華敲出安打，但接著連投2次三振、再讓打者敲出右外野方向飛球出局，沒有失分。

鋼龍2局讓對手3上3下，3、4局雖然都有被敲出安打，但沒有失分，5局上1人出局後被宋晟睿敲出二壘打，三振抓下第2個出局數後，再被陳俊秀敲出安打失掉1分，但及時回穩，三振抓下第3個出局數。

鋼龍今天總計用106球投7局，被敲出8支安打，投出8次三振、沒有四死球保送，失掉1分責失分，拿下個人本季第4勝。

龍隊1局下靠著張政禹安打、李凱威二壘打先馳得點，5局下兩隊1比1平手、2人出局後，張政禹、李凱威接連敲出二壘打再助球隊拿下1分。

龍隊7局下再起攻勢，蔣少宏、郭天信接連遭觸身球保送，張政禹內野滾地球造成兄弟守備失誤跑回分數，1人出局後劉基鴻安打延續攻勢，吉力吉撈．鞏冠滿貫砲，幫助球隊拉開領先差距。

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龍隊8局下再添分數，蔣少宏遭觸身球保送，郭天信補上二壘安打，1人出局後李凱威安打，替球隊再添2分，兄弟隊9局上追回2分，追分不及吞敗。

李凱威今天單場5打數敲出3支安打，貢獻4分打點，獲選單場最有價值球員（MVP）。（編輯：黃名璽）1140513