林詩翔培養不同功能變化球 失敗能再站起來更重要

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（中央社記者謝靜雯新北13日電）中職台鋼雄鷹隊投手林詩翔扛終結者位置表現亮眼，雄鷹投手教練橫田久則透露培養2種不同功能變化球達到效果，但也提到要連續2次失敗後還可以重新站起來，才能成為真正的終結者。

雄鷹隊今年球季由投手林詩翔扛起終結者位置，今天賽前以8次救援成功暫居救援王。雄鷹投手教練橫田久則表示，對林詩翔來說，目前還沒有經歷過任何一次失敗，失敗之後如何重建信心很重要，「要連續2次失敗後還可以重新站起來，才可以成為真正的終結者。」

林詩翔球速以終結者角色來看不是特別快，變化球使用比例高。被問起這類型的投手擔任終結者如何養成，橫田久則表示，從去年開始就希望林詩翔培養2種不同功能的變化球種，一種是搶好球數、一種是讓打者揮空。

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橫田久則提到，林詩翔本來的滑球變化幅度比較小，如果使用原本的滑球，容易讓打者只鎖定他的直球打，修正過後搭配使用，現在的直球比較沒有這麼容易被看穿。

至於林詩翔出色的變速球，橫田久則表示，包括握法和變化幅度都有影響，以直球均速不算特別快的投手來看，變速球可以成為讓打者揮空的變化球種，代表有相當好的變化幅度。（編輯：張雅淨）1140513