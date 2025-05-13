立委辦座談會 籲政府重視追星人權益推動改革

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（中央社記者王揚宇台北13日電）日前泰國藝人見面會主辦單位遭質疑中資，引發關注，民進黨立委張雅琳等人今天表示，台灣藝文票務制度存在漏洞與治理失靈等問題，呼籲政府正視「追星人」權益，推動相關改革。

民進黨立委張雅琳、黃捷、吳沛憶與前立委賴品妤今天在立法院召開召開「追星議題座談會」，提出上述主張與相關說明。

張雅琳提到，各界關心落實實名制的活動數量仍有限，該如何改善，以及針對票券制度配套問題，多數售票平台僅提供「3日內可退票」的限制性規定，造成退票困難與消費者權益受損，文化部應盡速檢討並改善退票相關規定。

張雅琳說，此外境外黃牛問題與中資主辦活動，已影響粉絲應援自由、甚至貶低國格的爭議，相關部會應提出實際作為，確保台灣粉絲的言論自由。

黃捷呼籲，粉絲見面會應納入文化創意產業發展法管理範疇之一，杜絕黃牛亂象。

吳沛憶提到，感謝「追星人們」提供許多意見及建議，讓制度能夠更精進，期盼能落實取締黃牛票。

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與會的文化部代表指出，實名制能有效防堵黃牛，但這在台灣與全世界都不是強制法律，要非常努力才有辦法落實，文化部將責無旁貸、持續推動，對於立委所提建議也會進一步研議。

行政院消保處代表認為，見面會性質有點像即興表演、演出，性質上可能比較趨近於文化藝文表演類型，建議文化部是否納入相關法規。（編輯：潘羿菁）1140513