王貞治盃青棒賽開打 黃靖惟開轟助新北擊敗台南

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（中央社記者謝靜雯新北13日電）王貞治盃青棒賽今天開打，新北市隊黃靖惟開轟、石主恩先發4局無失分，率隊以3比0擊敗台南市隊搶首勝；上屆冠軍高雄市隊打擊發揮，以11比6擊敗台北市隊。

114年王貞治盃全國青棒錦標賽為美國小馬聯盟（PONY）帕馬級（17-18歲組）青棒賽國內選拔賽，冠軍隊伍將以縣市名稱代表參加亞太區賽事，爭取前進世界青棒錦標賽門票。

以穀保家商為代表參賽的新北市隊上屆在冠軍戰不敵高雄市隊，今天首戰與台南市隊交手，新北市隊1局上靠著曾聖恩二壘打先馳得點，2局上黃靖惟率先敲出二壘打，再靠著失誤跑回球隊第2分。

4局上黃靖惟開轟，替球隊多添1分保險分；黃靖惟今天單場3打數敲出2支安打，貢獻1分打點，跑回2得分，打擊有貢獻。

新北市隊先發投手石主恩用73球投4局，被敲出2支安打，投出5次三振、3次四壞保送，無失分；王銘賢中繼2局、羅于晏後援投1局，3人聯手壓制，沒讓對手拿下分數，石主恩為勝投、羅于晏救援成功。

上屆冠軍高雄市隊此次由普門中學代表參賽，今天首戰與台北市隊交手，高雄市隊開賽積極搶分，1局上抓準對方投手控球有狀況，靠著單局4次四死球保送、1支二壘打，開賽就攻下3分。

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高雄市2局上攻勢再起，單局4安5次四死球保送，一口氣打了11人次、攻下5分大局、奠定勝基，6局再靠著接連四壞保送、安打、暴投，多拿3分保險分。

高雄市隊今天團隊敲出8支安打，對手送上12次四死球保送，攻勢串連搶分；高雄市隊中繼投手巴亞勝．古歷來．拿魯吉安今天中繼投3.1局失3分、拿下勝投。（編輯：張雅淨）1140513