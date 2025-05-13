高市彌陀海岸光廊 打造無障礙水域年底完工
2025/5/13 18:23（5/13 19:51 更新）
（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）為打造身障者、銀髮族都能親近的海洋水域，高雄市海洋局規劃在彌陀區海岸光廊辦理「高雄市身心障礙水域活動體驗推廣計畫」，工程預計今年底完工。
民進黨高雄市立委邱志偉與高雄市議員林志誠等人，日前邀海委會、高雄市海洋局前往會勘並說明規劃。
海洋局指出，此案計畫總經費新台幣837.5萬元，海委會補助670萬元，補助達8成，目前經費已核定，後續海洋局將進行規劃設計作業並盡速招標，預計今年底可以完工。
邱志偉今天透過新聞稿指出，身障水域體驗計畫將打造友善設施設備，讓身障者、銀髮族無礙可以到海裡體驗SUP、獨木舟等水域遊憩活動，也能鼓勵行動不便者多出門投入戶外活動，親近大自然。
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海洋局規劃在彌陀區漁會前新增無障礙停車位，針對原本的無障礙廁所規劃更完善，新增2處無障礙廁所含盥洗設備，海堤則新增無障礙坡道，在建議入水位置新增入水坡道。
海洋局表示，身障者可以在停車場停妥車輛後，自行前往下水位置體驗水上活動，體驗完畢還能到無障礙廁所自行盥洗，讓身障民眾、銀髮族長輩都能輕易親近海洋。（編輯：張雅淨）1140513
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