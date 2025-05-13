環遊世界逾70國 YouTuber跨界電視出外景呼「舒服」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北13日電）全新類實境外景節目「自由的旅行者」將於7月開播，由環遊世界逾70國的知名旅遊YouTuber融融擔任主持人；他近期回到母校東吳大學演講，直呼外景工作「舒服」並鼓勵學弟妹勇敢追夢。

被網友票選年度最愛旅遊YouTuber之一的「融融歷險記」融融，首次跨界電視圈，與八大電視合作主持「自由的旅行者」，日前剛結束土耳其拍攝工作。他今天透過製作單位分享，有拍攝團隊，與拍攝個人頻道相比，更「輕鬆舒服」，工作之餘還能半放鬆。

不過，他偶爾還是會有點手癢，想自己拍些幕後花絮。融融表示：「過程中會和團隊交流如果從這個角度拍的話，會不會有不一樣的感覺；甚至像攝影大哥的腳架如果需要我扛的話，我都會義不容辭。」

透過 Google News 追蹤中央社

融融畢業後投入自媒體7年時間，環遊世界超過70個國家，他在分享會上帶來別具意義各國紙鈔，「我去世界各國都會搜集當地紙幣回來，因為我覺得這個是最容易帶回來，又可以把這個國家文化看得非常清楚的禮物。」現場他還像「富豪」般，將紙鈔展開成扇形，一一介紹來自埃及、敘利亞、伊索比亞等國貨幣。

融融也提點學弟妹，在追逐夢想過程能持續保有好奇心，「找到自己的夢想後就努力去追尋，不要害怕失敗」；節目將於7月5日起，每週六晚間8時於八大綜合台全台首播。（編輯：陳仁華）1140513