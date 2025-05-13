長榮首季每股賺12.64元 居貨櫃三雄之冠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北13日電）貨櫃三雄首季財報出爐，長榮海運每股盈餘12.64元，優於萬海的3.11元，和陽明海運的2.23元；展望後續，業者表示，美中關稅大幅降低後，預期中國大陸重啟出貨將使海運艙位需求激增。

長榮海運今天董事會通過今年首季財報，第1季合併營收新台幣1099.71億元，年增24.07%；歸屬母公司稅後淨利273.58億元，年增57.39%，每股盈餘（EPS）12.64元，較去年同期8.14元增加4.5元。

陽明海運首季合併營收新台幣455.1億元，稅後淨利77.76億元，每股盈餘2.23元。

萬海首季合併營收370.9億元，年增34.3%，歸屬母公司稅後淨利87.32億元，年增88.88%，EPS為3.11元；萬海指出，受惠運價較去年同期成長，營業成本控制得宜，獲利優於去年同期。

展望後續，長榮表示，今年貨櫃航運市場受地緣政治動盪及國際經貿環境急遽變化等多個面向影響，包含中東危機、俄烏戰爭，美中關稅及對中國船舶徵收港口費用等政策，引發國際各界關注，衝擊市場供應鏈，帶動整體貨流變化。

陽明指出，第2季航運市場受對等關稅政策影響，中國往美國出口貨量下降，歐洲/地中海、亞洲近洋線與澳洲、中東等各航線表現均較第1季穩定。

不過，各國政策及貿易談判變化迅速，美中貿易談判已取得進展，依最新聲明指出，雙方同意互降關稅90天。陽明認為，中美貨載需求應可期待，另外，紅海局勢是否真正緩解尚待觀察，確保人員船舶安全情況下，短期內仍將維持繞行好望角措施。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

萬海指出，可預期中國大陸重啟出貨將使海運艙位需求激增，但近期航運市場仍受到區域地緣政治衝突及國際匯兌等不確定因素干擾。

萬海進一步說明，美國公布關稅政策之後，整體來看，只有從中國大陸出口到美國的貨量受到較明顯的影響，其他區域出口動能仍強，亞洲區間航線跟去年同期相較，運價成長逾3成，整體貨量表現相當熱絡，萬海的亞洲區間航線占合併營收約4成，將有助於營運穩定成長，美國線長約合約價相較去年也有3至4成的漲幅，顯示下半年的終端市場仍然看好。（編輯：張均懋）1140513