遭疑護航翁素蕙 台大EMBA校友基金會：選舉合法

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北13日電）日前媒體報導指出，台大EMBA校友基金會量身打造「翁素蕙條款」，協助禮客OUTLET創辦人翁素蕙選上該基金會副董。台大EMBA校友基金會今天發聲明澄清，選舉絕對合法。

鏡週刊及多家媒體昨天報導，社群平台流傳一篇文章，指與禮客OUTLET創辦人翁素蕙友好的台大管理學院院長胡星陽、基金會執行長陳家麟與部分董事，為協助翁素蕙選上基金會第23屆副董事長，竟提名不具資格的翁素蕙，還公然違反議程，剝奪董事的投票權，鼓掌通過由翁素蕙接任副董。

台大EMBA校友基金會第23屆董事長廖學茂暨全體執行人員今天發表聲明指出，基金會對第23屆副董事長的選舉，均依法、依規，由第22屆全體董事以選舉選票多數決推舉，再由第23屆全體董事於董事會以無異議全數通過完成，絕對合法並於法有據，可受公評。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

聲明表示，報導中稱有師長和董事打造「翁素蕙條款」，少數凌駕多數，但當天多數就是翁素蕙，何來少數凌駕多數，程序完全公平公開，並無所謂量身打造的毀謗指摘。

聲明也重申，董事會的選舉完全公平公正和公開，多數決容許當場當時異議，但絕不容許事後捏造虛構不實內容攻擊；對於虛構內容影響校譽、會譽和各被害人的名譽，基金會將保留法律追訴權。（編輯：陳清芳）1140513