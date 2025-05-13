美4月CPI創2021年2月來最低 緩解關稅推升通膨憂慮

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國勞工部今天報告，4月消費者物價指數（CPI）年增率為2.3%，和3月CPI的2.4%相比不僅有所降溫，也低於經濟學家預期的2.4%，成為2021年2月以來最低CPI數據。

法新社報導，4月CPI數據涵蓋美國宣布對大部分國家加徵新關稅的時期，其中包括對中國祭出高昂關稅，這些舉措震撼金融市場，並引發對物價上漲的擔憂。

不過美國總統川普（Donald Trump）已撤銷或暫停部分關稅，有助緩和投資人緊張情緒。

美國勞工部透過聲明指出，儘管存在前述憂慮，美國4月CPI年增率放緩至2.3%，稍低於3月數據2.4%。

這是2021年2月以來所記錄到的最低年增率，且略低於道瓊新聞社（Dow Jones Newswires）和「華爾街日報」（The Wall Street Journal）對經濟學家進行調查的預估中位數。

資產管理公司Northlight Asset Management投資長札卡瑞里（Chris Zaccarelli）發布聲明表示：「就像這樣，市場對關稅引發經濟衰退與棘手通膨的雙重擔憂，獲得大幅緩解。」

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根據美國勞工部，美國4月通膨和上月相比增長0.2%，同樣稍低於預期，漲幅「逾半」是由住房成本上升0.3%所推動。

若排除波動較顯著的食品及能源成本，4月核心通膨和上月相比增長0.2%，過去12個月來上漲2.8%。（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1140513