聯準會官員：美中關稅雖有緩解 經濟成長仍承壓
2025/5/13 11:01（5/13 11:33 更新）
（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）資深官員表示，華盛頓和北京同意暫時降低針鋒相對的關稅，顯示貿易有所改善，但關稅水準仍然很高，可能對經濟成長造成壓力。
法新社報導，聯準會理事庫格勒（Adriana Kugler）在愛爾蘭舉行的研討會發表上述言論。美國和中國先前表示，在談判持續進行的90天內，兩國將大幅降低彼此商品的關稅。
庫格勒表示：「就兩國貿易而言，這顯然是一種進步。」
但她補充說，關稅水準依然「相當高」，世界最大經濟體美國也仍從中國進口許多商品。
根據最新協議，美國將把對中國商品的關稅從145%降至30%，而中國的報復性關稅則將從125%降至10%。
庫格勒警告說：「我仍預期物價會上漲，經濟會放緩。」儘管她認為情況不會像之前那麼嚴重。
她表示，所有人的目光都集中在這90天的暫停期能否持續下去，而目前情況正朝正確方向發展。
她今天在準備好的演說中還表示：「貿易政策正在演變，且可能繼續變化，甚至就在今天早上。」
「即使關稅保持在接近目前宣布的水準，似乎也可能產生重大的經濟效應。」
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這些關稅帶來的不確定性已對經濟產生影響，打擊市場情緒，並導致企業增加進口，以應對新的關稅。
川普今年1月重返白宮以來，對盟友和對手都徵收了關稅，包括對大多數美國貿易夥伴徵收10%關稅，並對中國商品徵收高額關稅。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1140513
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