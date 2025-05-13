李東洺喜歡主導比賽節奏 6.1局先發好投獲MVP

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（中央社記者謝靜雯新北13日電）中職富邦悍將今天以5比3擊敗台鋼雄鷹隊止敗，先發投手李東洺6.1局失3分無關勝敗，近3場球隊贏球都是他先發；自認是喜歡主導比賽節奏的投手，會隨時改變、也希望在球隊狀況不好時帶起氣氛。

悍將戰績不佳，加上今天比賽搶勝，近10場比賽僅拿2勝，近期3場拿勝的比賽，李東洺都是先發投手；李東洺今天對雄鷹隊先發用108球投6.1局，被敲出3支安打，投出7次三振、3次四壞保送，失掉3分責失分，雖無關勝敗，但仍獲選單場最有價值球員（MVP）。

李東洺前6局展現壓制力，直到7局接連投出2次保送，1人出局後退場，他表示，之前常常出現6局開始出現保送、用球數過多的狀況，讓教練團擔心，今天比賽前半段節奏掌握得不錯，只要變化球可以投進好球帶，通常就可以掌控比較好的節奏，但7局太想要投完，迷失掉好的東西。

李東洺本季與雄鷹對戰數據不錯，加上今天的比賽，目前3場對戰總計投18.1局失掉3分責失分，對戰防禦率1.47，戰績1勝、沒有敗績，今天面對雄鷹隊近期手感火燙的魔鷹（Steven Moya），也沒讓魔鷹敲出安打。

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李東洺表示，賽前和捕手都做了很多功課，包括對魔鷹和強打王柏融，有先了解對手攻擊比較不好的位置、積極進攻，自認是會觀察改變的投手，一旦發現對方掌握到就會改變，在對戰過程中也不輕易讓節奏被打者帶走，並且屬於喜歡主導掌控比賽的一方。

李東洺也提到，球隊近況不好，知道很多球迷會講一些評論，他是不去看評論的人，但有些隊友會看、會被影響到，希望球迷無論在球隊連敗、贏球的時候，都可以支持著球隊，「讓我們覺得大家都在、有後盾的感覺。」（編輯：黃名璽）1140513