悍將艱難時刻李東洺先發好投 助隊勝雄鷹止6連敗

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（中央社記者謝靜雯新北13日電）中職富邦悍將隊終於止敗，今天與台鋼雄鷹交手一路領先、7局被追平，8局靠著失誤跑回超前分以5比3獲勝、中止6連敗；總教練陳金鋒稱讚李東洺在球隊最艱苦時貢獻穩定先發好表現。

悍將今天回到主場新莊棒球場與台鋼雄鷹隊交手，雄鷹隊3局上靠著葉保弟敲出安打、野手選擇，2人出局後胡冠俞敲出安打先馳得點；悍將3局下靠著李宗賢安打先將比數扳平，申皓瑋高飛犧牲打送回超前分，6局下高國麟開轟，陽春砲幫助球隊取得3比1領先。

悍將先發投手李東洺前6局展現壓制力，7局續投1人出局後接連投出2次四壞保送退場，李吳永勤接替抓到第2個出局數後，換上洋投富藍戈（Enderson Franco），但被紀慶然敲安打失掉2分，讓比賽回到平手局面。

悍將8局下攻勢再起，范國宸率先敲出二壘打，董子恩犧牲觸擊造成雄鷹守備失誤，先跑回超前分，悍將再靠著短打、安打、高飛犧牲打多添1分保險分。

悍將先發投手李東洺總計用108球投6.1局，被敲出3支安打，投出7次三振、3次四壞保送，失掉3分責失分，雖無關勝敗，但仍獲選單場最有價值球員（MVP）。

李東洺7局續投有狀況，被問起該局投手調度，總教練陳金鋒表示，李東洺其實球速、位置都還維持得不錯，也想讓他突破，但有感受到他太想要投完7局，投起來不自在，控球位置也受到影響。陳金鋒也稱讚李東洺在球隊最艱苦、最需要的時候，先發都能有好表現。

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被問起少了開季打擊狀況不錯的戴培峰是否有影響，陳金鋒表示，高國麟近況不錯，范國宸也回到打線中，今天比賽該短打、該推進、該得分的都有把握，比賽每個環節做好，可以拿下勝利的機會就大。

陳金鋒表示，感謝賽前富邦集團董事長蔡明忠到場關心大家，大家都很努力想要贏球，前段時間球隊狀況不好，先把比賽氣氛拉起來，相信可以越來越好。（編輯：張雅淨）1140513