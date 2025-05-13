後勁連6場優質先發不敗原因 橫田久則：我也想問

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（中央社記者謝靜雯新北13日電）中職台鋼雄鷹隊洋投後勁本季目前為止連6場出賽優質先發，維持穩定水準的原因，投手教練橫田久則笑說，「連我都想問」，點出後勁能控制比賽、善用優勢，至於下二軍是洋將正常輪替。

雄鷹隊36歲洋投後勁（Bradin Hagens）本季目前為止一軍6場出賽都是優質先發，從4月18日起，連4場先發奪勝投，本季總計投39局失掉8分（7分責失分），戰績4勝、沒有敗績，防禦率1.62。

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被問起後勁可以每場比賽維持穩定水準表現的原因，橫田久則表示，後勁頭腦很清楚，對比賽控制能力很好，可以了解、善用自己的優勢，不太會有出錯的時候，可能就是可以一直維持不輸球的原因。

後勁9日比賽先發勝，10日被下放二軍，橫田久則表示，沒有什麼特別的原因，單純是洋將輪替，後勁也是年紀稍長的洋投，下二軍調整、讓身體疲勞恢復。（編輯：張雅淨）1140513