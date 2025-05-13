華碩首季每股賺17.2元創新高 銷美產品擬漲價

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（中央社記者吳家豪台北13日電）電腦品牌廠華碩今天舉辦法人說明會，公布第1季財報，因順利追回印度呆帳新台幣53.51億元，歸屬母公司業主淨利達127.91億元，季增6.81倍、年增1.35倍；每股盈餘17.2元，創單季歷史新高。為因應關稅影響，華碩已與美國通路商啟動產品漲價。

華碩今年第1季品牌營收1351.88億元，季減4%、年增18%；毛利率15.5%，季減0.5個百分點、年增0.6個百分點；營業利益114.49億元，季增10.53倍、年增1.47倍；營業利益率8.5%，季增7.8個百分點、年增4.4個百分點。

華碩共同執行長胡書賓表示，華碩從去年第4季陸續啟動多項關稅因應措施，維持穩健營運，包括針對美國市場提前部署，進行策略性備貨，維持3到6個月的庫存。

他說，價格調整也是其中一項因應策略，受到關稅影響，華碩拓展全球多元化產地布局，一定會有額外增加的運籌成本，目前高額對等關稅還在90天的豁免期，華碩主要為了彌補運籌成本，在兼顧市場接受度和獲利能力的前提下，與美國通路商啟動產品價格調整。

展望下半年，胡書賓指出，受到地緣政治和關稅政策變化影響，市場對下半年需求的看法轉趨保守，整體個人電腦（PC）產業下半年面臨不確定性，牽涉到隨時變化的關稅政策發展。華碩在人工智慧個人電腦（AI PC）和電競等高階應用領域具備領先實力，相關產品出貨和市占率維持成長動能，預期今年可以超越市場平均成長率。

針對伺服器事業進展，胡書賓表示，今年第1季伺服器占整體營收比重接近雙位數，相較上次法說會提出的中雙位數（約15%）目標稍微落後，原因之一是第1季AI伺服器還在新舊產品轉換期，輝達GB200預計3月底到第2季才真正放量，今年伺服器營收占比目標15%。華碩伺服器生產基地包括台灣和美國，美國基地主要對應美國客戶，其他地區例如亞太和歐洲則從台灣基地出貨。

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法人詢問銷往美國的顯示卡是否會漲價，胡書賓回應，華碩顯示卡中高階產品出貨占比超過50%，出貨到美國市場的顯示卡比重約10%至20%，目前在美國和全球市場都具備主導定價權的領先地位，一方面要兼顧獲利，另一方面也要考慮消費者是否肯定產品價值與使用體驗，會適度調漲價格。

談到新台幣急升影響，華碩財務長吳長榮表示，在新台幣快速升值的情境下，華碩進行動態避險操作，未來3到6個月在營運上還是有一定的挑戰和壓力，但華碩營運模式相對多元，與一些單純收付美元的公司相比有很大差異，單純美元貶值對華碩獲利不會有很大影響。（編輯：林家嫻）1140513