推廣排灣熊鷹羽毛文化 文樂傳統領袖羅安吉辭世

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（中央社記者黃郁菁屏東縣13日電）屏東縣來義鄉文樂部落傳統領袖羅安吉日前辭世，享壽89歲。他在推廣排灣族熊鷹羽毛文化社會制度與保育工作貢獻卓越，今天舉辦告別式，原民會、林保署等單位到場致敬並表揚。

文樂部落傳統領袖羅安吉（Ljegeai Tjaududu）6日逝世，今天在文樂村文化聚會所告別式。原住民族委員會頒發三等原住民族專業獎章，林業及自然保育署屏東分署及屏東科技大學皆頒發褒揚狀，肯定羅安吉守護傳統文化，並喚起族人保育意識。

屏科大特聘研究員孫元勳告訴中央社記者，他與羅安吉因熊鷹研究計畫，在2003年結識。該計畫內容主要為了解排灣族狩獵概況，及熊鷹羽毛在傳統社會制度中使用文化。羽毛配戴有嚴格規範，羅安吉身為傳統領袖，會制止不符身分者配戴，有助於熊鷹保育。

孫元勳說，熊鷹為瀕臨絕種保育類一級野生動物，現有族群推估有上千隻，仍面臨狩獵壓力。羅安吉最大貢獻在推廣熊鷹文化，不僅提供豐富知識，也曾透過紀錄片參與，讓大家了解此物種在台灣被利用情形，以及在文化與生態保育之間，如何求得平衡點。

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文樂社區發展協會總幹事㚸玏㺪．路菲力菲（Selep Ruviljivilj）表示，羅安吉在維護傳統上非常有想法，總是有話直說、主動指正部落的人。「他的頭腦像電腦」，對每個家族脈絡與階級瞭若指掌，總是清楚誰有資格配戴熊鷹羽毛。羅安吉辭世後，部落傳統維護令人擔心，傳統文化恐會慢慢變調、流失。

依來義鄉公所資訊，羅安吉一生致力於保存維護部落文化資產maljeveq（迎祖靈）及pusau（送祖靈）祭典，並擔任主祭重要工作，也協助過許多政府及學術機關文化研究。他曾協助當時的林務局及孫元勳推廣排灣族熊鷹羽毛文化社會制度與保育工作，催生第一屆「2014熊鷹保育論壇」，並參與國家地理頻道熊鷹紀錄片拍攝，為族群文化保存與發揚不遺餘力，堪稱族人典範。（編輯：李淑華）1140513