林秀玲「願望」化身暗黑女博士 煲愛霍正奇喊害羞

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（中央社記者洪素津台北13日電）演員林秀玲在八點檔「願望」飾演研發情感控制藥物的女博士，她笑說：「一開始只知道我是壞人，沒想到是整齣戲的最終BOSS。」而和霍正奇譜愛戀，林秀玲坦言真的好害羞。

林秀玲在劇中以全新造型詮釋「女魔頭博士」，手握能控制情感的神秘藥劑，還把人當白老鼠不斷餵藥做實驗。針對角色設定，林秀玲透過新聞稿直呼，「編劇真的太有才了，這種愛情靈藥如果真的存在，黑市一定大賣。」

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劇中林秀玲專注研究，為達目的甚至不惜犧牲親情，充分展現自私本性。為了詮釋瘋狂又執著的女科學家，林秀玲在語氣、詞彙與專業感上都下足苦工，「拍戲時要一直告訴自己別太口語，很多博士用語真的超難唸，幸好我是台語人，練一練還OK。」

劇中與霍正奇譜出中年戀曲，兩人首次搭檔演情侶，林秀玲坦言，「我們年紀都不小了，演戀愛戲反而特別好玩。」尤其拍攝從背後緊抱霍正奇的橋段，讓她忍不住笑說：「真的很羞耶，每次拍那種戲我都快躲起來。」霍正奇則分享，「被她跟羅巧倫同時愛上，壓力真的好大，但她給我特殊待遇，讓我眼裡只有她。」（編輯：張雅淨）1140513