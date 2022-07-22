不甩俄羅斯 烏克蘭：只與聯合國及土耳其簽糧食協議

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烏克蘭政府22日表示，只會與土耳其及聯合國簽署恢復糧食出口的協議。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社基輔22日綜合外電報導）烏克蘭政府今天表示，烏方將只會與土耳其及聯合國（UN）簽署恢復糧食出口的協議，而且烏方將排除與俄羅斯簽署任何直接協議。

烏克蘭及俄羅斯都是全球主要小麥供應國。俄羅斯也是肥料出口大國，烏克蘭則是葵花籽油重要生產及出口國。俄羅斯2月底軍事入侵烏克蘭，嚴重打擊烏克蘭出口作業。

聯合國極力促成烏克蘭出口滯留在黑海港口的糧食，已於13日與俄羅斯、烏克蘭及土耳其官員會談。土耳其總統辦公室昨天曾表示，烏克蘭糧食出口協議將於22日簽署。

但烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）今天推文寫道：「烏國不會與俄羅斯簽署任何文件。我們只會與土耳其及聯合國簽署協議。」

波多利雅科還指稱，烏克蘭將對來自俄羅斯的任何「挑釁」做出「軍事回應」，不會允許俄國政府船隻及代表使用烏克蘭出口糧食的港口。（譯者：陳正健）1110722