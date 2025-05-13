台南情侶檔冒名誣告169件 男一審遭判14年半

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（中央社記者楊思瑞台南13日電）台南陳姓情侶檔涉冒用他人名義向全台各地檢署誣告共169件，及偽造不實債權文件向法院聲請支付命令46件，台南地方法院今天判陳男有期徒刑14年6月、陳女6年10月。

台南地院判決指出，陳男與陳女為同居男女朋友，因與他人有債務糾紛而透過刑事偵查、民事訴訟程序或民事契約取得他人個人資料，加上取得陳女親友、及在通訊軟體群組蒐集個人資料，欲藉由司法程序報復或牟利，冒用他人名義偽造不實告訴狀，向台南地檢署等22個地檢署提出告訴。

陳男非法利用蒐集得來的個人資料，冒用他人名義誣告眾多素未謀面者，再於所開啟的司法程序中，冒用對方名義提出陳報狀以自認主張，陳女則於警詢時虛偽陳述，企圖欺騙承辦案件的檢察官、法官、司法事務官或司法警察，濫用司法制度以行牟利或欺凌他人之實，更妨害司法審判正確性。

判決指出，陳男於短時間內偽造出共169件虛假案件，大部分被害人遭受多次濫訴侵害，不僅需一再面對檢察官傳喚或法院開庭通知，嚴重影響生活，更耗費相關法院、地檢署承辦人員，乃至司法警察或戶政機關、社工人員之大量時間、人力，無形中亦排擠真正案件所需資源。

判決指出，所幸誣告案件均未經檢察官提起公訴，相關民事案件最終亦未詐得財物或利益，但陳男與陳女行為仍應予嚴懲。另外，陳男無律師證書，卻單獨或與陳女共同以詐欺方法收取報酬，為他人撰寫告訴狀、起訴狀而辦理訴訟，亦有刑責。

判決指出，陳男所犯數罪，不得易科罰金部分，應執行有期徒刑14年，得易科罰金部分，應執行有期徒刑6月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

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判決指出，陳女所犯數罪，不得易科罰金部分，應執行有期徒刑6年6月，得易科罰金部分，處有期徒刑4月，如易科罰金，以1000元折算1日，全案得上訴。

此案原起於福建連江地方檢察署受理告訴狀時，發覺有冒名申告及誣告等情事，進一步查悉陳姓情侶檔以相同手法向各地檢署冒名申告，經台灣高等檢察署召開專案會議，協調各地檢署調查相關案件，去年7月由台南地檢署查獲2人，偵訊後向法院聲請羈押禁見獲准，至今2人仍在押。（編輯：李淑華）1140513