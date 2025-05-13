Haezee黃瑋昕推新單曲 清場拍攝呈現赤裸遺憾感

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北13日電）歌手Haezee黃瑋昕新單曲The One That Got Away描述被遺憾擊垮的情感；為呈現在遺憾前無所遁形的概念，Haezee衣著單薄、長時間倒臥地板拍攝，團隊特意清場讓她安心。

Haezee黃瑋昕曾以首張個人專輯LOVE MAZE入圍第33屆金曲最佳新人獎，2025年啟動全新音樂計劃，首先釋出靈魂抒情創作單曲The One That Got Away，今天數位上架。

唱片公司分享，這首歌靈感源自於Haezee一個失眠的深夜，從天黑寫到天亮。她表示，這首歌是對錯過的和解，也是對曾深愛卻無法留下之人的低語。

Haezee在編曲上特意去掉華麗的樂器，選擇以鋼琴和人聲為主軸，並邀請鋼琴家老朋友演奏，特別選用當年在紐約家中的鋼琴，保持未調音的狀態，保留每一道小缺陷與時間的痕跡，呈現歌曲中的遺憾感。

透過 Google News 追蹤中央社

主視覺則以極簡風格的黑白畫面呈現，Haezee在無衣料覆蓋的狀態下蜷伏於純白空間、搭配一顆旋轉的陀螺，象徵著在遺憾面前無所遁形、在選擇與遺憾之間不斷打轉。

Haezee為了拍攝，只能穿著膚色的Nu Bra和內褲，長時間倒臥在地板上，團隊特意安排女性攝影師和全女生的工作人員，並清場拍攝，Haezee以不符合人體工學的姿勢躺在地板上，還要配合陀螺的轉動，捕捉到最完美的瞬間後讓團隊趕緊喊收工，以免Haezee著涼。（編輯：李亨山）1140513