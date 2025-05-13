中國管制中重稀土相關物項出口後 首次批出口許可證

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北13日電）美中貿易會談後，中國是否會恢復向美國出口稀土及關鍵礦產受關注。路透社報導，中國已向至少4家稀土磁鐵生產商發出出口許可證，是自4月管制出口以來首次。但相關出口許可證是發給歐洲及越南客戶的供應商。

路透社今天的報導指出，據業內人士表示，中國已向至少4家稀土磁鐵生產商發出出口許可證，包括包頭天和磁材（Baotou Tianhe Magnetics），該公司生產用於電動和混合動力汽車發動機的磁鐵，已於4月底獲得出口許可證，將原料出口給德國福斯（Volkswagen）汽車。

福斯汽車向路透社表示，該公司與供應商保持密切聯繫，並收到消息，指少數福斯汽車磁鐵的供應商已獲得中國政府的出口許可證。但福斯拒絕提供更多細節。

有知情人士表示，福斯汽車曾與北京方面接觸，希望過程中提供協助。

中科三環（Zhongke Sanhuan）、包頭英思特稀磁（Baotou INST Magnetic）等公司也獲得出口許可證。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

消息人士表示，出口許可證是根據供應商的客戶而發出的。上述獲發出口許可證的供應商，都是將原料向歐洲或越南客戶出口。

這些出口許可證是於美中關稅戰休戰前發出，有業內人士表示，可能這會令美國客戶更易獲得出口許可。（編輯：陳鎧妤）1140513