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安聯人壽：目標2030年前在台保戶衝上200萬

2025/5/13 21:18（5/13 21:31 更新）
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安聯人壽總經理羅偉睿（左4）13日表示，近期新台幣強升，但公司持「避免貨幣錯配」原則，確保保戶不會受到匯率波動影響；他也喊出2030年前，安聯人壽在台保戶數要衝上200萬名。（安聯人壽提供）中央社記者羅元駿傳真 114年5月13日
安聯人壽總經理羅偉睿（左4）13日表示，近期新台幣強升，但公司持「避免貨幣錯配」原則，確保保戶不會受到匯率波動影響；他也喊出2030年前，安聯人壽在台保戶數要衝上200萬名。（安聯人壽提供）中央社記者羅元駿傳真 114年5月13日
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（中央社記者羅元駿台北13日電）安聯人壽總經理羅偉睿（Joos Louwerier）今天表示，近期新台幣強升但公司以避免貨幣錯配的原則，確保保戶不會受到匯率波動影響；另外，目前安聯人壽在台約有45萬名保戶，他喊出2030年前拚200萬名的目標。

安聯人壽今天舉行在台營運30週年慶祝大會，安聯集團亞太區執行長艾努莎（Anusha Thavarajah）與羅偉睿等高階主管共同出席。

安聯人壽表示，2025年第1季初年度總保費收入較去年成長39.3%，累計逾305億元的成績。羅偉睿致詞時表示，2025年對安聯是意義非凡的一年，除了是全球集團的135週年外，更是安聯在台灣深耕30年的紀念。

艾努莎表示，台灣安聯人壽目前有45萬名客戶，集團策略將聚焦在保險保障和退休2大方向，以回應亞洲及台灣的保險需求。

羅偉睿接受媒體聯訪時指出，安聯人壽要拚在2030年前，從現有的45萬保戶數衝到200萬，並將以自有業務、銀行保險和保險經紀3大管道，投資型、利變型和保障型等3保險產品群組，與客戶體驗、價值成長與數位化3經營原則努力。

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外界關心5月初新台幣強升對安聯人壽的影響，羅偉睿指出，安聯人壽一直持避免貨幣錯配的原則，確保保戶不會受到匯率波動影響。他舉例，客戶的美元保單就投資美元資產並以美元配息，新台幣保單就以新台幣操作、投資與配息，確保保戶資產的穩定性。

羅偉睿補充，雖然最近新台幣升值，但安聯人壽沒有觀察到客戶解約保單，反而吸引部分客戶轉向投保美元計價的商品。（編輯：張均懋）1140513

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