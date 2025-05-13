來巴黎展演最驕傲台灣語言 青年海外圓夢徵件中

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（中央社記者李若韻巴黎13日專電）凡擁有「台灣語言能力」與「台灣藝術技藝」的台灣青年，在教育部「青年百億海外圓夢基金計畫」的支持下，將有機會成為巴黎東語台灣學研究的見習生，從歐洲視角挖掘自己的台灣認同。預計6月20日截止收件。

「青年百億海外圓夢基金計畫」自2025年起由教育部實施，期待以青年帶動台灣百工百業創新成長、並讓世界看到多元台灣，提供多種海外見習與培訓的機會，目前正值第2梯次報名開跑，海外翱翔組預定提供約600個名額，而其中有4個名額來自巴黎的法國國立東方語言與文化學院（INALCO，簡稱東語）。

東語自1669年創立，在法國享有聲譽的國立高等教育與科研機構，專門研究中東歐、非洲、南亞、東南亞和東亞等西歐以外的語言和文化，並自2024年起設立「台灣學研究」方針，由學校教授「台語」與「傳播與跨文化課程」、來自台灣的劉展岳負責。

劉展岳接受中央社訪問時表示，在「青年百億海外圓夢基金計畫」的支持下，東語將於今年10月至12月期間，提供「台灣學全球探索 島語發聲」與「台法藝境」2種補助項目，不僅提供機票、生活費、參訪研究費等，還有法語學習課程，歡迎18至30歲的台灣青年申請，成為在法3個月的「台灣學研究」見習生。

欲申請「台灣學全球探索 島語發聲」者，需具備一種台灣語言能力專長如台語、客語、原住民族語（台灣南島語）等，能協助台灣學研究課程教學與相關文化活動，有2個名額。

欲申請「台法藝境」者，需具備一種台灣藝術技藝，如表演藝術、傳統工藝、音樂、影像藝術、裝置藝術等，或自台灣發展出來的各種藝術形式，能配合東語台灣學研究課程與在地學生和民眾交流，也有2個名額。

劉展岳因長年在歐洲教授台語、與當地交流台灣文化，今年剛獲教育部「推展本土語言傑出貢獻獎」。他強調：「獲選者將了解在法國的『台灣學研究』是什麼？觀察法國人如何理解台灣？並在跨文化的場域下，與法國學生合辦工作坊，從歐洲視角詮釋台灣，挖掘自己的台灣認同。」

劉展岳補充，「台灣學全球探索 島語發聲」與「台法藝境」的獲選者在見習結束前，每一位均需舉辦一場小型展示，形式自由，可以是個人創作或與他人合作的工作坊。

為讓獲選者在見習期間更能融入法國、在跨文化中思考，東語將為獲選者提供「法語學習課程」，促進獲選者與法國學生和民眾交流的機會。

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劉展岳期待「青年百億海外圓夢基金計畫」在未來能擴大到「數字大年輕人圓夢計畫」，讓申請者不受年齡限制，只要心是年輕人，年齡只是數字。

劉展岳說：「不是只有青年才有夢，每個人都有圓夢的需求。在看見台灣跟世界互動、產生連結的同時，將圓夢機會向不同人生歷練的台灣人展開，讓台灣經驗成為世界經驗。」（編輯：韋樞）1140513