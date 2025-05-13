「校園目擊者」人權教育桌遊展 尊重多元減少霸凌

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（中央社記者洪素津台北13日電）小公視兒少教育資源網主辦「校園目擊者」人權教育桌遊展，以「目擊者視角」為核心概念，結合桌遊、數位互動等內容，引導民眾深入理解人權議題，盼大眾尊重多元、減少霸凌。

「校園目擊者」人權教育桌遊展今天起到18日於國立台灣科學教育館1樓中庭區展出，該展強調目擊者不只是校園霸凌事件的旁觀者，更是處於沉默與行動之間的關鍵角色。當看見不公、聽見呼救、感受到壓力時，往往站在選擇的岔路口，每一次的沉默都可能讓問題擴大，唯有聲援與行動，才能帶來真正的改變。

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展區也透過國小、國中與高中階段所設計的互動展牆形成「人權桌遊巨石陣」，觀眾的視線與參與，最終匯聚於「目擊者留言互動區」，讓每個人從旁觀者變成當事人，將人權價值內化為日常行動的選擇。

推動兒少學習的小公視兒少中心主任林瓊芬今天透過新聞稿表示，此次展覽核心精神正是「目擊者」，「這幾年我們走過阿里山、澎湖吉貝島，走過許多校園推動人權教育」，也希望透過這次的展覽，爸媽能夠帶孩子感受在學校中跟同學們的互動，「希望我們都不要沉默，要能夠採取行動，也學習如何勇敢、如何保護自己。」（編輯：張雅淨）1140513