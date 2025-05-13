新北蘆洲槍擊案 槍手逃亡3天後落網

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（中央社記者王鴻國新北13日電）新北市蘆洲區10日發生槍擊案，雙方疑有糾紛互相嗆聲及開槍射擊。涉嫌開槍的劉姓男子及陳姓男子逃亡3天後，今天中午12時許落網，查扣霰彈槍1支，全案積極偵辦中。

蘆洲區永安南路二段10日凌晨發生槍擊案，蘆洲分局偵查隊及延平派出所成立專案小組調查。經查，有兩派人馬疑似有糾紛互相嗆聲，其中一方人馬，分乘2部車前往案發地址談判，反遭人以疑似改造槍枝射擊，造成車輛毀損、無人受傷。

警方說，現場並未發現彈殼或其他違禁物品。專案小組追緝，經調閱監視器，查獲李嫌等共5名涉案人員並移送法辦。

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警方表示，經連日調閱監視器逐步鎖定槍手22歲劉男及另名27歲陳男行蹤，兩人犯案後即逃往中南部、由友人協助藏匿行蹤、換乘多部車輛、刻意製造斷點、後又返回北部逃竄。

警方表示，兩人因遭斷絕金援、接應及對外聯繫、無處藏匿，在逃亡3天後，自知難逃法網，主動聯繫警方，警方於12時40分派員前往蘆洲疏洪東路，將劉男等兩人查緝到案，以及作案用霰彈槍1把（無子彈），全案正由警方積極偵辦中。（編輯：張銘坤）1140513