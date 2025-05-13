朱立倫蔣萬安同台挺賴士葆 籲投不同意罷免票

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北13日電）國民黨主席朱立倫今天與台北市長蔣萬安一起出席「反惡罷，戰獨裁」政策說明會，為國民黨立委賴士葆站台，呼籲民眾投下不同意罷免票。朱立倫表示，全世界沒有執政黨在罷免在野黨，只有總統賴清德做得出來；蔣萬安批評民進黨選輸就想翻桌。

因應大罷免潮，賴士葆今晚在台北市文山區舉辦「反惡罷，戰獨裁」政策說明會，朱立倫、蔣萬安、台北市議長戴錫欽、中廣前董事長趙少康等人都到場站台，現場氣氛熱烈。

蔣萬安致詞時表示，他過去擔任立委時從旁觀察，賴士葆真的是全心全意投入文山區，照顧每個人，這次面對罷免，實在太不公平，唯一的辦法是大家勇敢站出來，投下不同意票。

蔣萬安說，民進黨不公不義、鋪天蓋地追殺在野黨，目的只有一個，就是要不斷選、選到贏、選輸就翻桌，這就是民進黨，所以大家一定要出來投票。

朱立倫表示，全世界沒有任何一個民主國家在搞大罷免，美國人跟他說，美國不可以罷免國會議員，歐洲各國也沒有罷免制度，沒有聽過有任何一個執政黨、任何一個總統想要罷免在野黨，想要大罷免的，只有賴總統幹得出來。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

朱立倫質疑，現在全世界最關心的是關稅，但面對這件事情，民進黨的解方就是大罷免，「剩下的就是跟美國人跪」，把東西送到美國。昨天行政院帶138家公司去美國投資，把生產線搬到美國，把供應鏈搬到美國，這就是民進黨，真正賣台的是賴總統。

朱立倫提到，國民黨積極推動還假於民、核電延役、還錢於民的法案，但有很多人跟他說，國民黨不用幫民進黨解套，例如讓核電延役等，但他認為這是一定要做的，到時候要讓民眾知道，真正負責任的是國民黨立委。（編輯：張若瑤、謝佳珍）1140513

國民黨主席朱立倫（圖）13日到台北市文山區出席「反惡罷 戰獨裁」政策說明會，他指出，現在全世界最關心的是關稅，但面對這件事情，民進黨的解方就是大罷免，「剩下的就是跟美國人跪」，把東西送到美國。中央社記者鄭清元攝 114年5月13日