生技中心南部辦公室揭牌 強化生醫產業區域平衡

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（中央社記者楊思瑞台南13日電）生物技術開發中心（簡稱生技中心）在台南沙崙智慧綠能科學城設立南部辦公室，今天舉行揭牌典禮，宣告生技中心由北向南擴展，強化南台灣生醫產業發展與區域平衡。

生技中心董事長涂醒哲致詞表示，生技中心南部辦公室不只是服務據點延伸，更是將中心研究創新與產業拓銷資源向南轉移重要象徵，未來生技中心南部辦公室將結合國內外廠商，共同推進AI大數據在生技醫藥開發創新應用。

他說，南部辦公室未來並將加強與南部產學研醫機構跨單位合作，為南部生技醫療產業注入創新資源，共同建構基因及健保巨量資料庫、發展精準醫療與治療照護系統、開發生技醫療創新產品及擴展國際生醫商機。

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生技中心代理執行長陳綉暉指出，南部辦公室是生技中心南向拓展布局重要一步，將提供產學研醫一條龍整合服務，加速中南部生技醫藥產品開發與商品化，加快智慧醫療創新產品上市，並與國際大廠南部研發據點，及在地智慧醫院與產學研單位合作，進行場域驗證與技術整合。

陳綉暉指出，未來南部辦公室將鎖定生技醫藥、醫療器材、應用生技等領域提供多元服務，包含臨床前研究與委託研發，AI輔助藥物開發與資料分析支援，國際鏈結與策略夥伴媒合，創新技術法規輔導、商品產業化推進。（編輯：張銘坤）1140513