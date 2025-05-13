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美中貿易戰停火 股匯不同調新台幣大貶1.39角

2025/5/13 16:56
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（中央社記者潘姿羽台北13日電）美中關稅戰暫時停火，市場正面表態，助長風險偏好情緒，資金再次「錢進」海外布局，使得新台幣匯率大貶1.39角，收30.455元，台北及元太外匯市場總成交金額放大至21.2億美元。

美中12日發表聯合聲明，美國對中國銷美商品關稅從145%降至30%；中國對美國銷中商品關稅從125%降至10%，為期90天。調降關稅後，美中將建立對話機制討論經貿關係。

美中貿易戰降溫，市場歡欣鼓舞，華爾街股市主要指數終場大幅收高，道瓊工業指數大漲1160.72點，那斯達克指數大漲779.42點。

美股上演慶祝行情，台股今天早盤大漲近500點，回補對等關稅空方缺口，在面臨解套賣壓下，台股漲勢收斂，終場上漲200.6點，留下約152點的上影線。

不過新台幣匯率走勢卻與台股脫鉤，今天開盤價為30.31元，上午先是小幅升值，觸及盤中高點30.255元後，匯價由升轉貶，且跌幅持續擴大，終場收在30.455元，寫下逾1週最低水準。

外匯交易員說明，美中貿易協議出爐，大大降低市場上的不確定性，避險情緒降溫，日圓應聲重挫，貶破1美元兌148日圓，讓哈日族換匯再現0.20價位的甜甜價，不少民眾買進日圓，連帶推升美元需求。

另一方面，外匯交易員指出，美中破冰，金融市場瀰漫樂觀情緒，美股強勢走高，外資今天在匯市雙向操作，午後加大匯出力道，也有些投信美元買盤進場，不排除是加強海外投資部位。

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外匯交易員指出，台灣今天股匯不同調，新台幣匯率出現近日少見的較大貶幅，主要還是反映市場對美中和談的樂觀情緒，進行資產配置及調節所致。

展望新台幣走勢，外匯交易員認為，5月初的升值氛圍已經消化完畢，加上美元處在反彈波段，亞幣受抑，新台幣短線應於30.2元至30.5元的區間整理，靜待國際局勢有無變化或突破，爲市場提供新的指引。（編輯：潘羿菁）1140513

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