春季聯賽黃柏叡2安3打點 率台電擊敗台南市奪冠

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（中央社記者謝靜雯台北13日電）全國成棒甲組春季聯賽冠軍戰台灣電力公司棒球隊今天與台南市成棒隊交手，兩隊5局上打完一度戰成平手，5局下台電靠李冠賢高飛犧牲打超前比數，黃柏叡2安3打點率隊6比4奪冠。

114年全國成棒甲組春季聯賽冠軍戰，台南市隊1局上先馳得點，台電1局下靠著陳聖賢、陳彥穎、蔡智榆接連安打先將比數扳平，靠著捕逸跑回超前分，攻勢延續再靠著保送、黃柏叡安打再拿2分，取得4比1領先。

台南市隊5局上攻下3分將比數扳平，台電5局下攻勢再起，陳彥穎二壘打、蔡智榆遭觸身球保送，李育全選到四壞保送，李冠賢高飛犧牲打送回超前分，黃柏叡補上安打再添1分保險分；黃柏叡單場2安3打點、打擊表現亮眼。

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台電先發投手陽邯杰今天投4局失2分，巴青少中繼投2.1局失2分，林亭佑接手投2局，陽杰恩後援登板投0.2局，兩人都沒有再失掉分數，替球隊守住勝利，巴青少為勝投，陽杰恩有救援成功。

台電曾在2020年至2022年間完成春季聯賽3連霸，去年沒有打入4強，今年重返榮耀；台南市隊首度打入春季聯賽冠軍戰，雖沒能奪下隊史首冠，但亞軍已經是隊史最佳成績。（編輯：張雅淨）1140513