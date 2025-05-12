英將召集歐洲外長會談 馬克宏強調談判須先停火

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（中央社倫敦11日綜合外電報導）英國首相施凱爾下週將與歐洲聯盟（EU）領袖召開峰會，英國外交大臣明天將先行接待歐洲同僚，討論對烏克蘭的支持及更大規模的區域防務合作，法國總統馬克宏也呼籲俄烏停火。

路透社報導，英國外交部表示，外交大臣拉米（David Lammy）預計將與法國、義大利、德國、西班牙、波蘭和歐盟代表舉行會談。

拉米透過聲明表示：「我們正面臨關乎我們大陸集體安全一個世代難逢的時刻。我們今天面對的挑戰，不僅攸關烏克蘭的未來，更有關整個歐洲的存亡。」

聲明指出，拉米計劃宣布對支持俄羅斯入侵烏克蘭的行為者祭出進一步制裁措施。

英國、法國、德國和波蘭領袖昨天前往基輔，在美國總統川普支持下，也對烏克蘭呼籲無條件停火30天表達支持。

他們也威脅俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），揚言若蒲亭不在幾天內接受停火要求，將祭出「龐大」的新制裁措施。蒲亭今天提議直接與烏克蘭進行目的在於終結戰爭的談判。

英國外交部指出，拉米將藉著明天的會談再次強調英國對於加強歐洲安全的呼籲。

英相施凱爾（Keir Starmer）希望在本月19日與歐盟領袖舉行的峰會上與歐盟達成新的防務協議，並在川普顛覆安全與貿易聯盟關係後，改善英國脫歐後的貿易關係。

另一方面，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）堅決主張必須在蒲亭提議、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）接受的俄烏會談舉行前，「必須先停火」。

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根據法新社報導，法國總統府發布聲明指出：「總統堅決主張停火的必要性，好讓俄烏最高層級會談能於15日舉行。」

聲明還說，馬克宏今天稍早已和德國、英國及波蘭領袖和美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基談過。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1140512