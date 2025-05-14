歐盟經濟執委：美中關稅暫時休兵 貿易轉向憂慮略減

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者田習如布魯塞爾13日專電）美中達成互降關稅的貿易戰暫時休兵協議，歐盟經濟執委杜姆布羅夫斯基斯肯定其方向正確，並使歐盟對中國可能貿易轉向的憂慮略減，但他強調目前美國關稅仍高，因此今年經濟成長預期仍悲觀。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）將在下周一（19日）發布春季經濟預測數據，負責經濟政策的執行委員杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）今天在歐盟經濟暨財政部長會議後的記者會預告，將下修今年全年經濟成長率預測。

歐盟執委會每年春、秋兩季發布經濟預測，去年秋季的預測是2024全年歐盟整體國內生產毛額（GDP）成長率0.9%，2025年為1.5%。在美國關稅衝擊下，預測值將會顯著修正。

杜姆布羅夫斯基斯說，歐盟經濟在去年結束時的基礎比原先預期略強，並在今年初保持住勢頭，但美國關稅及其帶來的不確定性，明顯會對歐盟今年的經濟成長和投資前景帶來負面影響。

對於美中在瑞士貿易談判後達成互降關稅的承諾，杜姆布羅夫斯基斯表示，美中緩解貿易緊張顯然是朝正確的方向前進，但需留意美國對中國產品仍施加30%關稅，且美國在「對等關稅」暫停90天期間仍施行的其他新關稅仍相當高，也會因此帶來貿易轉向（trade diversion）效果。

透過 Google News 追蹤中央社

歐盟一直擔心其他國家將會因為美國的高關稅而將原本對美出口產品大量轉向歐洲，尤其是許多領域已出現產能過剩的中國。美中互降關稅雖可略減歐盟的憂慮，但風險仍在，執委會已預告將在5月中提出貿易轉向風險監看報告。

此外，歐盟與美國的關稅談判進展遲滯，優先順序也似乎被美國擺在後面，也讓經濟預測更添不確定性。（編輯：楊昭彥）1140513