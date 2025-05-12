台驊顏益財：看好補貨潮 運價估第2季觸底緩漲

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（中央社記者江明晏台北12日電）台驊總經理顏益財表示，對等關稅讓中美貨量銳減，但預料第2季部分訂單只是暫緩、延後，第3季、第4季會有「補貨潮」；由於關稅談判過程緩慢，今年運價難複製去年高峰，預料第2季是谷底，之後會觸底緩漲。

台驊今天召開法人說明會，第1季合併營收新台幣55.71億元，年增19.62%，在全球航運與物流市場回穩帶動下，海運、空運、鐵路運輸3大事業群同步成長，單季稅後淨利2.83億元，淨利率5.08%，獲利水準優於去年同期，每股盈餘（EPS）2.02元。

顏益財認為，一開始的對等關稅可說是「荒腔走板」，美國總統川普先拋出震撼彈讓大家拆解，也很快做調整，中美貨量可能下降到只剩10%。目前中美看似有誠意要談判，具體實施還要花很長時間，預料會比原來的結果更好，關稅可能會下降到一半，甚至不到1/3，但由於供應鏈逐步轉移，中美貨量要回復到以前的水準也不可能。

但他認為，第2季部分訂單只是暫緩或延後，預料第3、第4季會反彈不少，應該會有「補貨潮」，畢竟出貨需求還是存在，尤其是低單價、性價比高的民生必需品。

海運運價本週小幅上漲，美西和美東航線上揚，歐洲運價較為疲弱。展望今年運價走勢，顏益財表示，即使貨量下降，船公司已經定調不會為了攬貨讓運價下跌，保住成本線，由於美國和各國關稅談判過程緩慢，今年運價不可能複製去年的高峰，即使中美關稅大幅下降，貨量急著出來、推動貨量上升，但原來空艙要恢復，其他作業調度問題預估會需要3個禮拜的時間，預料運價會緩步上升，跌也是緩步下跌，不會像以前暴漲、暴跌。

整體而言，他表示，第2季是運價谷底，第3季會好轉，但由於今年美元、美債、關稅、地緣政治風險等不確定性因素，他的展望還是延續今年「暗潮洶湧、驚濤駭浪」的看法。

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川普日前取消中國價值800美元以下的商品輸入美國可免徵關稅的條款，衝擊中國電商。台驊表示，電商小額包裹免稅政策取消，中國電商營業成本提高、行銷美國預算減少，並調漲商品價格，貨量確實影響2到3成，但台驊也有布局歐洲和加拿大，會更著重電子產業的開發，電商占比會下降，晶片相關的貨會增加。

空運運價方面，台驊表示，目前看到貨機從中國出去的班機減少、運價下滑，東南亞比中國市場好，運價比2、3月下滑，空運到美國洛杉磯目前每公斤價格220元，上個月是235元左右。（編輯：楊蘭軒）1140512