美中貿易戰暫休兵 有無實質內容、芬太尼關稅成變數

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北13日電）美中昨發布聯合聲明，美對中關稅降至30%，中對美關稅降至10%。外媒報導，美中貿易戰暫時休兵，未來仍有變數，包括中國是否願意提出實質性內容，美國能否獲中國讓步，以及是否取消芬太尼相關關稅。

華爾街日報（WSJ）今天報導指出，許多市場觀察人士都對美中同意削減的關稅幅度感到驚訝，同時也有部分專家注意到美中開啟為期90天的休戰期，顯示關稅戰遠未結束，未來可能產生變化。

荷蘭國際集團（ING）高級經濟學家費希納（Inga Fechner）不認為90天的休戰期能維持下去。他表示，12日美中貿易會談的消息將被視為中國的勝利，這增加了休戰可能破裂的風險；且企業未來可能利用關稅較低時期補充庫存，美對中貿易逆差可能擴大。

他認為，關稅戰目前的關鍵在於，美國談判代表能否從中國政府那獲得可被視為勝利的承諾。

凱投宏觀公司（Capital Economics）首席亞洲經濟學家威廉斯（Mark Williams）表示，中國成功識破川普的虛張聲勢，沒有做出具體承諾來解決川普對於不公平貿易關係的擔憂。後續值得關注的是，中國是否願意在談判中提供實質性內容，「但我認為他們不會感到有巨大壓力，而需要這樣做」。

麥格理證券（Macquarie）指出，據美國總統川普第一任期時的狀況來看，達成全面貿易協議可能需要更長時間。

此外，美國先前以芬太尼為由對中國進口商品加徵20%關稅，也成為關稅戰後續關注焦點。華爾街日報報導指出，因為美國已大幅削減對等關稅，取消芬太尼關稅將意味著中國獲得與其他貿易夥伴大致相同的待遇。

報導引述花旗（Citi）經濟學家稱，關於美國藥物過量危機的相關關稅，是比較容易取得的成果，中國政府也已暗示願意緩解川普的擔憂。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

報導也指出，美中貿易會談使「賣出美國」(Sell America) 策略受到質疑。據英國衛報（The Guardian）報導，美國在過去數十年來被視為投資股票、貨幣、債券的可靠市場，但關稅計畫揭露後引發動盪，這段波動期讓許多投資者認為應該拋售美國資產，將資金投向其他更穩定的市場，這種策略被稱作「賣出美國」。

華爾街日報指出，今年以來，歐洲股市表現優於美國市場，部分原因是市場擔心貿易戰對美國公司的影響。德意志銀行（Deutsche Bank）分析認為，緊張局勢的緩解可能有助於縮小這一差距，並稱日內瓦協議「對美國股市的積極推動作用可能大於對歐洲股市」。（編輯：謝怡璇/朱建陵）1140513