美國調降中港澳小額包裹關稅 從120%降至54%
2025/5/13 12:13（5/13 12:33 更新）
（中央社記者呂佳蓉北京13日電）美中12日發布聯合聲明，宣布相互降低關稅。根據白宮發布的行政命令文件，其中提到來自中國、香港與澳門價值800美元或以下的小額包裹關稅，從120%降至54%。
據港媒香港01、明報等報導，上述調整適用於所有自中國、香港及澳門進口進入美國關稅區、用於消費的商品，或自倉庫提取用於消費的商品。
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新修正維持每件小額郵遞物品100美元的從量關稅，但撤銷原計劃於6月1日將小額郵遞物品的從量關稅從100美元提高至200美元的規定。
美國早前已公布將對中國商品加徵的關稅自145%降至30%；中國將對美國商品反制關稅從125%降至10%，其中各有24%關稅在90天內暫緩實施。（編輯：朱建陵）1140513
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