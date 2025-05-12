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美中關稅戰降溫鬆口氣 蘋果供應鏈區域製造趨勢不變

2025/5/12 18:13
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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）美中關稅會談今天發布聯合聲明，美國對中國關稅暫從145%降至30%，這項發展對蘋果（Apple）產品出貨影響，供應鏈和分析師認為，長期來看，區域製造和分散供應鏈趨勢不變，但供應鏈台商坦言，「在中國以外擴新產能的壓力可暫時鬆一口氣了。」

美中周末在瑞士日內瓦針對關稅議題密集談判，今天發布聯合聲明，美對中關稅暫從145%降至30%，中國把對美國商品報復性關稅，從125%降至10%，為期90天。美中各自暫時調降關稅115%。

針對美中關稅談判新進展，蘋果供應鏈布局和產品出貨動向備受外界關注，在蘋果供應鏈台廠擔任10多年的主管接受中央社記者採訪時坦言，「暫時可以鬆一口氣了」，因為美中關稅戰暫時和緩，之前包括零組件、組裝代工等廠商在海外擴充新產能的壓力，短期內可漸漸舒緩。

不過，這名主管分析，長期來看，蘋果供應鏈朝向區域製造、分散市場風險的趨勢不變，不僅是iPhone，包括iPad平板電腦、Mac筆記型電腦、Apple Watch、AirPods耳機等蘋果產品，生產製造據點會因應美中市場各自要求，分散供應鏈布局。

DIGITIMES分析師周延也認為，美中關稅戰暫時趨緩，短期蘋果整體供應鏈壓力減緩，「分散布局速度不會加快」，但長期來看，蘋果分散供應鏈布局的態勢不變。

周延分析，從營運角度來看，蘋果分散供應鏈布局，才能管控成本、提升經濟效益，且各國主要市場積極布局自主供應鏈，蘋果也因應相關區域製造態勢，分散供應鏈，未來課題在於分散供應鏈的成本，如何轉嫁給供應商。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）在5月初法人說明會中透露，因應關稅變數，蘋果持續調整供應鏈產能布局，到第2季大部分銷售至美國市場的iPhone產品，主要由印度廠區生產，第2季幾乎所有銷售至美國的iPad、Mac、Apple Watch、AirPods等，都會由越南廠區生產。

至於在美國以外市場，庫克指出，蘋果大部分產品的生產來源地仍以中國為主。

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周延指出，蘋果供應鏈持續在印度擴充iPhone產能以因應美國市場需求，但台商供應鏈不會放棄布局中國，因為在中國製造生產的蘋果產品，可以銷往日本、韓國、歐盟等非美市場，在中國生產仍具備成本效益。

蘋果供應鏈例如鴻海集團已在巴西長期耕耘，蘋果也傳出有意在印尼透過供應鏈建立生產基地，周延指出，印尼電子零組件供應鏈仍有很大的發展空間，而蘋果供應鏈在巴西設廠，主要是因應巴西關稅政策，產品供應當地市場為主。（編輯：林淑媛）1140512

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周延
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