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芬太尼關稅談不談？中國外交部：美國問題

2025/5/13 15:10
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（中央社記者呂佳蓉北京13日電）美中經貿高層昨天發布聯合聲明，大幅降低加徵關稅，但是美國總統川普今年2、3月以芬太尼為由加徵的20%關稅未處理。對於雙方是否會談及這方面的關稅，中國外交部今天回應，芬太尼是美國的問題，不是中國的問題，責任在美國自身。

據澎湃新聞報導，在今天的中國外交部例行記者會上，有媒體詢問下階段中美經貿會談的詳細訊息，以及是否計劃討論美方以芬太尼為由對中國出口產品徵收的20%特別關稅。

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林劍表示，關於中美經貿高層會談，中方的主管部門已經發布消息。關於芬太尼問題，中方也多次表明，芬太尼是美國的問題，不是中國的問題，責任在美國自身。美方無視中方的善意，對中國無理加徵芬太尼關稅，嚴重衝擊中美在禁毒領域的對話與合作，也嚴重損害中方利益。

林劍指出，美方如果真心想與中方合作，「就應該停止對華抹黑推責，以平等、尊重、互惠的方式同中方對話」。（編輯：謝怡璇）1140513

#中國外交部
#芬太尼
#美國
#林劍
林劍
祝賀新教宗 北京：盼推動中梵關係不斷改善美中經貿高層將會談 中：應美方請求舉行
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