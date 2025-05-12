金融時報：OpenAI與微軟商討新資金 為未來IPO鋪路

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（中央社舊金山11日綜合外電報導）「金融時報」今天報導，OpenAI和微軟正重新擬定價值數十億美元的合作條款，這場關鍵性談判旨在讓OpenAI未來得以首次公開發行（IPO），同時保障微軟使用最先進AI模型的權益。

根據「金融時報」（Financial Times）報導，微軟（Microsoft）截至目前已向聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI投入超過130億美元，一項關鍵問題在於，微軟將能換取OpenAI新設立的營利事業多少股權。報導指出，微軟願意放棄部分股權，以換取2030年之後所研發人工智慧（AI）技術的使用權。

根據報導，雙方亦正在修訂一份涵蓋範圍更廣的合約，該合約最初是微軟於2019年首次對OpenAI投入10億美元時所擬定的。

OpenAI和微軟未立即回應路透社的置評請求。

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美國科技新聞網站The Information上週報導，OpenAI已告知投資人，隨著公司進行重組，分給大金主微軟的營收比重將縮減。

在OpenAI、甲骨文（Oracle）及日本軟銀集團（SoftBank Group）組建合資企業，計劃在美國建立規模高達5000億美元的新AI數據中心後，微軟1月修改與OpenAI的部分合約條款。（譯者：陳昱婷/核稿：李佩珊）1140512