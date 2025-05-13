美中關稅90天後仍有變數 專家建議出口商能出盡出

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（中央社台北13日電）美中經過在瑞士的貿易會談後，同意降低加徵關稅90天。有中國產業專家表示，由於90天後關稅還有很大變數，出口企業應抓住窗口期「能出盡出」，並為將來做更多長遠布局。

據第一財經12日報導，美的集團副總裁、智能家居事業群總裁王建國表示，在這90天內，大部分中國家電產品向美國出口的關稅是55%（25%＋20%＋10%）。對比今年4月1日，只新增10%的關稅，估計絕大部分中國生產的家電產品都會恢復發貨。目前貨船停航比較多，估計接下來從中國前往美國的貨船艙位會變得緊張。

出口電風扇的中山樂途電器，過去一個月因為美國關稅突然提高到超過100%，有40個貨櫃滯留，暫停發貨。樂途電器總經理黎明陽表示，隨著中美貿易談判取得新進展，相信會很快接到美國客戶通知，這40個貨櫃的電風扇將會重新運往美國。

一位產業專家表示，中美日內瓦經貿會談聯合聲明，對中美企業貿易是短期實質性利好，關稅相比之前大幅降低，企業可以盡快與美國客戶溝通發貨，能出盡出，但也要考慮中美貿易的長期性、複雜性，做好長期打算。

該專家表示，直至8月9日的90天內，美國對中國的對等關稅降至10%，兩次10%的芬太尼關稅仍然有效，即現在中國商品出口美國最基本的關稅是30%；此前的301關稅也沒有顯示取消（之前301關稅最高是25%），造成不同行業有不同關稅。

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該專家表示，以空調為例，中國對美國出口的關稅為55%，即「25%（301關稅）＋20%（芬太尼關稅）＋10%（對等關稅）」。

益普索中國電子科技研究院董事總經理周啓群表示，短期關稅下降無疑是一個向好的消息。由於90天後的變數還是很大，預計很多美國商家會把握這個窗口期緊急囤貨。中國企業還是要抓住這個窗口期，同時要注意保持彈性，做好面臨突發情況而產生波動的準備。（編輯:陳鎧妤/朱建陵）1140513