加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
核管法修法三讀 核電機組得延長運轉年限、最長20年
首頁 / 兩岸

美中關稅90天後仍有變數 專家建議出口商能出盡出

2025/5/13 17:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北13日電）美中經過在瑞士的貿易會談後，同意降低加徵關稅90天。有中國產業專家表示，由於90天後關稅還有很大變數，出口企業應抓住窗口期「能出盡出」，並為將來做更多長遠布局。

據第一財經12日報導，美的集團副總裁、智能家居事業群總裁王建國表示，在這90天內，大部分中國家電產品向美國出口的關稅是55%（25%＋20%＋10%）。對比今年4月1日，只新增10%的關稅，估計絕大部分中國生產的家電產品都會恢復發貨。目前貨船停航比較多，估計接下來從中國前往美國的貨船艙位會變得緊張。

出口電風扇的中山樂途電器，過去一個月因為美國關稅突然提高到超過100%，有40個貨櫃滯留，暫停發貨。樂途電器總經理黎明陽表示，隨著中美貿易談判取得新進展，相信會很快接到美國客戶通知，這40個貨櫃的電風扇將會重新運往美國。

一位產業專家表示，中美日內瓦經貿會談聯合聲明，對中美企業貿易是短期實質性利好，關稅相比之前大幅降低，企業可以盡快與美國客戶溝通發貨，能出盡出，但也要考慮中美貿易的長期性、複雜性，做好長期打算。

該專家表示，直至8月9日的90天內，美國對中國的對等關稅降至10%，兩次10%的芬太尼關稅仍然有效，即現在中國商品出口美國最基本的關稅是30%；此前的301關稅也沒有顯示取消（之前301關稅最高是25%），造成不同行業有不同關稅。

google news透過 Google News追蹤中央社

該專家表示，以空調為例，中國對美國出口的關稅為55%，即「25%（301關稅）＋20%（芬太尼關稅）＋10%（對等關稅）」。

益普索中國電子科技研究院董事總經理周啓群表示，短期關稅下降無疑是一個向好的消息。由於90天後的變數還是很大，預計很多美國商家會把握這個窗口期緊急囤貨。中國企業還是要抓住這個窗口期，同時要注意保持彈性，做好面臨突發情況而產生波動的準備。（編輯:陳鎧妤/朱建陵）1140513

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：