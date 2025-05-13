元培清華共推AI專家系統 導入醫療健康應用

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（中央社記者郭宣彣新竹市13日電）元培醫事科技大學今天說，與清華大學材料工程學系特聘教授周卓煇合作，共推AI專家系統（Expert System），將應用於醫療健康領域，推進更多醫療保健相關的AI應用。

元培醫事科技大學今天舉辦記者會，會中宣布與周卓煇合作推動AI專家系統（Expert System），校長王綮慷會中說，合作重點之一，是將AI專家系統導入於健康檢測、疾病預防、醫院管理與藥品研發等場域。

王綮慷表示，目前師生團隊已能運用影像判讀技術並導入AI系統，即可透過X光影像判斷雞蛋新鮮度或橘子甜度，未來也盼擴大AI應用，讓教育與產業雙贏。

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周卓煇接受媒體訪問表示，AI專家系統在人工智慧領域是相對成熟的系統，後續導入元培課程與教學中，能協助校內師生推進更多醫療保健相關AI應用，如延伸開發醫療保健相關的專家系統，落實AI在臨床應用與教學實務中的價值。

周卓煇說，他已帶領團隊開發「聽電子書-護眼神器」、「減肥方法照妖鏡」等醫療保健相關的專家系統，期盼與元培合作後，能朝開發精準醫療方面AI專家系統產品。（編輯：張銘坤）1140513