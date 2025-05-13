日圓貶值 台鐵增購E500型電力機車價格增1成

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（中央社記者黃巧雯台北13日電）台鐵向日本東芝採購共88輛E500型電力機車，預計民國116年底前全數交車，台鐵今天表示，受日圓貶值、原物料大漲影響，日商進口成本增加，台鐵後續增購20輛，以新台幣計算，價格增逾1成。

台鐵公司「十年購車計畫」中重要的E500型電力機車，除了擔任推拉式自強號牽引機車外，隨著交車數量逐漸增加，也陸續加入莒光號客車及觀光列車的牽引工作。

由於台鐵是向日本東芝公司採購E500型電力機車，台鐵機務處處長鄭國璽今天在記者會也分析近年來日圓貶值後相關採購價格的變化。

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鄭國璽提到，108年採購E500型電力機車共68輛，當時日商要求以外幣付款，初估政府受惠這波日圓貶值，節省數億元，但他強調，真正節省最多應是向日本日立製作所採購的EMU3000，總數量高達600輛。

不過，鄭國璽指出，因疫情後全球原物料大漲，加上日圓貶值，日商進口成本增加，台鐵後來再向日商增購20輛E500型電力機車時，價格已有所調整，以新台幣計算，每輛價格較首批增加逾1成。（編輯：張雅淨）1140513